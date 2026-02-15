Arrancó el Carnaval en General Pinto, hoy actúa Tru la la y mañana Migrantes

La ciudad cabecera inició anoche con la primera jornada, continúa hoy y cierra la edición 2026 mañana lunes.

Hoy actuará Tru la lá, el lunes Migrantes.

Con entrada gratuita y en cantina precios populares, la Comisión organizadora espera otro aluvión de público.

Anoche a pesar del pronóstico de tormenta el corso siguió adelante como estaba previsto y pudo concluir cuando actuaba Vieja Minga, la banda que cerraba la jornada.

Hasta ese momento todo fue una fiesta con una importante cantidad de público que llegó incluso desde localidades vecinas.

El Carnaval mostró un importante despliegue de carrozas y agrupaciones, además de máscaras sueltas, con participación de vecinos e instituciones, de niños, adolescentes y adultos que pusieron todo de si para que esta propuesta sea cada vez más convocantes.

Esperada, tanto para concurrir como para participar, el Carnaval de la ciudad este año estrenó canción propia, siendo una de las novedades.

Con aciertos, con cosas por mejorar, aplaudido y a veces criticado (especialmente pro el gusto de las propuestas musicales), cada año a nadie le resulta indiferente; difícil imaginar a General Pinto sin su corso en la Avenida Mitre, con su cabecera sobre el Parque de la Estación lleno cuando actúan los números sobre el escenario. Esa es la oportunidad del encuentro, de ser todo iguales, y de experimentar la sensación de mística pueblerina que tienen estos días.