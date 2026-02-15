IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: un puma fue embestido sobre la ruta entre Arenaza y Roberts

La aparición, y siniestros viales, con animales de estas características se están volviendo cada vez más frecuentes en nuestra zona.

Jabalíes, carpinchos y pumas suelen ser vistos cruzando de un lado a otro en los caminos vecinales de los distritos de Lincoln, General Pinto, Ameghino, General Villegas, Rivadavia, Carlos Tejedor ; y también en las rutas. En estas últimas, por el flujo de vehículos es común que sean embestidos como ocurrió en este caso.

El lector que nos hizo llegar esta imagen, contó a Distrito Interior que el ejemplar fue embestido ayer sábado a las 7:30 horas por una camioneta que circulaba desde Arenaza hacia Roberts por la Ruta 68, en el kilómetro 31.

Para hacernos llegar tu noticia escribinos al 3388 672080 (Whatsapp directo con Distrito Interior)