El milagro del incendio en Alberdi: se quemó todo, menos la imagen de la Virgen de Luján

En medio de los restos, aún humeantes de la construcción, intacta, quedó la ermita de la Virgen de Luján.

Inexplicablemente, la estructura que la contiene no sufrió daño alguno.

Con el correr de las horas y una vez que las llamas cedieron y el humo permitió observar el entorno, los bomberos quedaron impactado con lo que tenían ante sus ojos.

La Virgen resistió las llamas, la alta temperatura del fuego, incluso las partes de la estructura que fueron cayendo. Su presencia, inmaculada, quedó erguida como una muestra del poder de la Fé.