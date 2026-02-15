Un incendio destruyó el edificio de la estación de trenes de Juan Bautista Alberdi esta madrugada

Un llamado telefónico alertó a la Policía del siniestro alrededor de las 5:30 horas, que al llegar encontró el incendio declarado.

Las llamas eran más visibles en la parte posterior, sobre e andén, desde el frente hasta ese momento se observaba el humo salir.

En cuestión e minutos, tal como muestran las imágenes, el edificio donde funcionaban Punto Digital y la Escuela de Artística, se vio totalmente cubierto por el fuego.

A pesar del esfuerzo de los bomberos de la localidad perteneciente al distrito de Leandro N. Alem, que contaron con el apoyo de sus pares de Germania y vedia, fue imposible evitar que los daños fueran totales.

Acerca de las causas que originaron el siniestro, si bien es aún materia de investigación y será determinado por peritos, se estima que pudo haber sido un cortocircuito. Aunque no se descarta la intencionalidad.