Fuerte tormenta de viento y agua en General Pico (VIDEO)

Una lectora de Distrito Interior envió estas imagenes tomadas esta noxhe de sábado, en las que se aprecia la intensa actividad eléctrica, a la que le siguió un fuerte viento y lluvia.

El frente avanza en dirección al noroeste bonaerense, comentó, entendiendo que pasada la medianoche podría estar sobre nuestra zona.

Teniendo en cuenta el Alerta Amarilla que rige, es conveniente tomar las precauciones necesarias para evitar ser sorprendidos.

