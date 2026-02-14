El Malbrán reconoció al hospital de General Villegas con la máxima calificación en control de calidad bacteriológica

El reconocimiento fue otorgado por el Programa Nacional de Control de Calidad en Bacteriología del ANLIS–Malbrán, certifica la máxima calidad técnica en los análisis realizados y representa, además, una mejora respecto a la calificación obtenida en 2024, en el marco de una política sostenida en la salud pública, que constituye uno de los pilares de la gestión impulsada por el intendente Gilberto Alegre.

El laboratorio del Hospital Municipal “Nuestra Señora del Carmen” de General Villegas obtuvo la calificación “Excelente” por parte del Programa Nacional de Control de Calidad en Bacteriología, dependiente del ANLIS (Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Dr. Carlos G. Malbrán), organismo de referencia en enfermedades infecciosas a nivel nacional.

La constancia fue emitida el 28 de noviembre de 2025, en el marco de la Encuesta N° 62, y certifica que el laboratorio municipal ha demostrado un desempeño excelente en los controles de calidad externos. Esta evaluación representa, además, una mejora respecto a la calificación obtenida en 2024, evidenciando un proceso sostenido de perfeccionamiento técnico y fortalecimiento institucional.

La máxima calificación otorgada por el Malbrán valida la rigurosidad de los procedimientos realizados y respalda la precisión y confiabilidad de los análisis bacteriológicos efectuados en el laboratorio del hospital. Esto garantiza que los diagnósticos emitidos cuentan con estándares comparables a los de centros de referencia nacionales e internacionales.

El reconocimiento pone en valor el compromiso y la capacitación permanente del equipo profesional del laboratorio, así como también la calidad del equipamiento y los recursos disponibles para la atención sanitaria. La articulación entre formación técnica, control de procesos y actualización permanente resulta determinante para alcanzar este tipo de resultados.

Este logro posiciona al Hospital Municipal “Nuestra Señora del Carmen” como un centro de referencia regional en materia de calidad diagnóstica, consolidando su compromiso con la excelencia y fortaleciendo el sistema de salud pública del distrito.

En este marco, la administración de la salud pública se reafirma como uno de los pilares centrales de la gestión del intendente Gilberto Alegre, con una política orientada a la mejora continua de los servicios, la inversión en equipamiento y la jerarquización del recurso humano, garantizando estándares de calidad cada vez más elevados para toda la comunidad.