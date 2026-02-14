Comunicado oficial: la Depor Fest suspendida en General Pinto

Mediante el presente comunicado, informamos que nos vimos obligados a suspender la Depor Fest prevista para el sábado 14, anunciada oficialmente el pasado 26 de enero a través de nuestros canales de comunicación.

La decisión se toma debido a la superposición con otro evento anunciado con posterioridad, lo que genera coincidencia de fechas. Desde nuestra institución se intentó, por distintos medios, evitar esta situación para que todas las propuestas pudieran desarrollarse sin inconvenientes y en beneficio de la comunidad.

Lamentablemente, al no llegar a un acuerdo que permitiera trabajar en conjunto, el club prioriza actuar con responsabilidad y coherencia con sus valores, recordando que cada evento que realizamos contribuye al sostenimiento de actividades que involucran a alrededor de 500 chicos de nuestra localidad.

El club procederá a realizar la devolución del dinero de todas las entradas anticipadas vendidas, la cual deberá gestionarse contactándose con el vendedor correspondiente. Asimismo, las entradas sorteadas el día 26 de enero serán tenidas en cuenta para la próxima edición.

Informamos también que el sorteo de 20 entradas y 10 consumiciones, anunciado el 8 de febrero, se llevará adelante más cercano a la nueva fecha de reprogramación (4 de abril), oportunidad en la cual se realizará un nuevo post anunciándolo oficialmente.

De esta manera, la Depor Fest será reprogramada para el sábado 4 de abril, con el deseo de que podamos reencontrarnos para vivir juntos una gran noche. Esperamos que quienes nos acompañan y confían en nuestra institución sepan comprender la situación.

Los esperamos