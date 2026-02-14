Volcó un automóvil dentro de un zanjón en el camino a Porvenir cerca de General Pinto

Esta tarde un vecino de General Pinto que se dirigía a bordo de su automóvil, perdió el control y cayó dentro de un profundo zanjón.

El rodado quedó volcado sobre uno de sus laterales, sin que su conductor, y único ocupante, sufriera lesiones de consideración, no obstante, por precaución fue trasladado al hospital por el SAME para descartar lesiones internas.

En el lugar trabajaron personal de la Policía Rural y Bomberos Voluntarios.

Las causas del despiste no fueron confirmadas.