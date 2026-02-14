Las flores en el Día de los Enamorados no pasa de moda, por eso Los Mendocinos se prepara de manera especial para este sábado (VIDEO)

Lucio López, propietario de la firma, contó los detalles d elo preparado para este sábado en el que, entre otras cosas, realizan horario corrido pensando en todas aquellas personas que manifestaran su amor con flores.

Cada año surgen nuevas propuesta sy productos, pero los ramos nunca pasan de moda, lo que explica el éxito cada 14 de febrero de la florería ubicada en la esquina de Vieytes y Pringles de General Villegas.

En este caso habrá novedades que serán desde la mañana contadas mediante sus redes.

En esta entrevista Lucio, cuenta los alcances de la propuesta con la que este año Los Mendocinos darán la posibilidad de sorprender a las parejas.