Atlético encaró el cambio total del techo del gimnasio Osvaldo Leiva, una de las obras más ambiciosas (VIDEO)

Esta semana el club concluiría con el recambio completo del techo del gimnasio Osvaldo Leiva, uno de los proyectos más ambiciosos que luego de años se concreta.

La inversión millonaria se realiza en gran medida con lo recaudado en El Gordo de Villegas y además de los fondos que surgirán del bono contribución mediante el cual quien lo adquiere contribuye con un metro cuadrado.

De este modo la institución logra realizar una de las obras más importantes y necesarias, asegurándose que por unos 20 a 30 años no tendrán que pensar en tareas sobre el techo.

Los trabajos abarcan tanto el gimnasio principal como el sector en el que funcionaron las canchas de bochas, hoy ocupadas por Cultura Física, explicó Andrés Martani, dirigente de la institución.