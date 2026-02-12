Falleció Gustavo Jerez, gomero de Banderaló, quien será recordado con una sonrisa

Todo sucedió tan rápido que muchos no se enteraron de lo ocurrido, contó esta noche a Distrito Interior, uno de los sobrinos de Gustavo Jerez, gomero de Banderaló, un entrañable personaje que había adoptado a la localidad del distrito de General Villegas, como su tierra.

En la noche del miércoles se descompensó, y fue trasladado al hospital de la ciudad cabecera donde en la madrugada falleció. A media mañana sus restos fueron velados en la sala de la cooperativa de la localidad y por la tarde fue sepultado allí. Si bien atravesaba problemas de salud, su fallecimiento fue sorpresivo.

Gustavo generó decenas de anécdotas, todas tienen un tinte de humor, una de las más conocidas, fue la que le dio una especie de sub nombre a su gomería que se llamaba «Los Amigos», que por cierto tuvo muchos: «Aguantame la mecha».

Cuentan que cuando su gomería que actualmente estaba dentro del pueblo se encontraba sobre la Ruta 188 fue requerido para un servicio con cierta urgencia, dando como respuesta «Aguantame la mecha que estoy mirando Los Simpsons». Se da por entendido que lejos de molestarse, el cliente tomó con humor lo oído, compartiéndolo luego con otras personas haciendo que la anécdota se propagara. Causó tanta gracia que hasta hoy se lo conocía por «Aguantame la mecha».

Quienes más lo conocieron destacan su buen humor y su permanente predisposición, razón por la cual su partida produjo dolor más allá de los cercanos.

Había llegado desde Monte Grande hace aproximadamente 30 años, y llevaba unos 20 0 25 en Banderaló, donde se hizo hincha de Juventud. Gomero de toda la vida, de hecho, recordó su sobrino, «cuando llegó acá lo hizo con el oficio bien aprendido».

Sencillo y amigo, así será recordado, quien por su manera de ser al partir también se robó una sonrisa por tantas historias que les dejó a quienes lo conocieron.