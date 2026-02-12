General Villegas: está en funciones el Consultorio Jurídico Gratuito a cargo de la Dra. Micaela Fragolini

El Consultorio Jurídico Gratuito es un servicio de asesoramiento legal sin costo, destinado a personas con recursos económicos limitados o en situación de vulnerabilidad. Su objetivo es garantizar el acceso a la justicia, principalmente en temas de familia, civil, y, en ocasiones, laboral.

General Villegas, al igual que Pehuajó cuentan con una sub sede, Trenque Lauquen, cabecera del Departamento Judicial cuenta con la sede central.

Este año, desde los primeros días del mes de febrero, una vez pasada la Feria Judicial, entró en funciones la Dra. Micaela Fragolini, abogada de General Villegas, que estará al frente durante este 2026.

La letrada informó que los días y horarios que funciona son martes y jueves de 13 a 15 horas en el Palacio Judicial, en calle Moreno N° 445 en una oficina dispuesta en la planta baja.

La atención es por orden de llegada.