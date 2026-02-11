Hoy desde las 20:30 horas se realiza la celebración de la Patrona de los enfermos en General Villegas (VIDEO)

Este miércoles 11 de febrero a las 20:30 horas se realizará una procesión y luego misa en la capilla de la Virgen de los enfermos. la misma está ubicada dentro del complejo hospitalario. El Padre Tomasz Wargocki, cura párroco, habló de esta celebración a la que todos están invitados para pedir o agradecer por la salud.

Al finalizar el recorrido por las calles aledañas se celebrará la misa en la capilla.

Se solicita a quien lo desee concurrir con velas blancas.