Por seguridad reducen el tamaño de eucaliptus en la Plaza Principal de General Villegas
Dos grandes ejemplares de la especie que se encuentran ubicados sobre la calle San Martín, están siendo intervenidos por personal municipal de Medio Ambiente, que reduce considerablemente la altura de sus ramas.
Días pasados, de madrugada, una de gran tamaño cayó sobre una de las veredas internas de la Plaza.
La altura alcanzada por el árboly ante la formación de tormentas fuertes fue uno de los factores que generaron preocupación en la gente.
Los eucaliptus no serán extraído, se trata de una poda severa, correctiva.
Las tareas culminaron mañana con el corte y derribo de las últimas ramas que requerirá de líneas para evitar su caída hacia la calle.
Muy bien ; se evita un riesgo mayor si se caen . Lastima que siempre dicen que no se pude podar y ahora lo hacen fuera del momento correcto.