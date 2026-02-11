Sobresalto en Villa Sauze por dos amigos que «dispararon» cortes con su auto durante la madrugada
La calma de la localidad perteneciente al distrito de General Villegas que limita con La Pampa, se vio alterada esta madrugada por fuertes explosiones que al menos un vecino confundió con disparos de arma de fuego.
Así fue que a primera hora manifestó a las autoridades haber oído cerca de una docena de detonaciones.
A partir de ello, comenzaron a tejerse todo tipo de especulaciones que fueron desde un presunto ajuste de cuentas por narcomenudeo, hasta una intimidación (desconociendo la razón).
Cualquiera de las hipótesis requirieron ser tomadas con la seriedad del caso por más disparatadas que parecieran, aunque de ninguna manera se dieron por sentadas.
Tras las consultas realizadas por Distrito Interior luego de recibido la información, no fue hasta esta tarde en que trascendió que se trató de dos menores de edad, de 16 y 17 años de Intendente Alvear, que a bordo de un automóvil con escape reformado, produjeron cortes en al menos dos oportunidades durante su visita a la localidad.