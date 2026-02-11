Entre Bunge y Piedritas: continúan los trabajos para la puesta en funcionamiento del control de cargas y dimensiones

Personal de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, avanza en la colocación de la infraestructura para la puesta en funcionamiento de una balanza destinada al control del peso y dimensiones de los transportes grandes y medianos de carga.

Tal como informáramos anteriormente, el ente provincial dispuso para el lugar este sistema automática que ante una infracción, da inmediata intervención a personal habilitado para labrar las Actas correspondientes.

Oficialmente no han trascendidos detalles específicos, pero dado el funcionamiento en otros puntos del territorio bonaerense, lo dispuesto tendría como fin la preservación de la cinta asfáltica cuyo deterioro principal es consecuencia del exceso de peso.

El arco de control se encuentra ubicado entre las localidades de Emilio V. Bunge y Piedritas, sobre el acceso que va desde Coronel Charlone hasta la Ruta 33, continuidad de la Ruta 26 de Córdoba; este tramo es la única unión terrestre entre la provincia mediterránea y Buenos Aires.