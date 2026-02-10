Un logro de toda la comunidad: Bomberos de General Pinto recibe hoy el nuevo autobomba

Esta tarde arriba al cuartel la flamante unidad procedente de Polonia.

Con lo recaudado por los propios bomberos y la Comisión a través de diferentes acciones y aportes dos importantes subsidios de la provincia y el municipio, fue posible la adquisición de un autobomba Mercedes Benz 1116, modelo 1997, que se encuentra en inmejorable condiciones.

Esta unidad, desde ahora el Móvil 11, cuenta con una cisterna de 3.000 litros y bomba de alta y baja, muy útil para intervenir en incendios forestales, aunque su denominación es urbano.

La inversión en este caso alcanzó los $ 66.000.000.

Cabe destacar que continúan junto al Rotary Club local gestionando en el exterior para lograr la compra de una unidad excluisvamente forestal.

Carlos Wiesner, Jefe del Cuerpo Activo, quien viaja hacia Pinto con la flamante adquisición dijo que es un logro de toda la comunidad.