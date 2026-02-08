Coronel Charlone: se cumple un año del regreso de Genaro tras superar el cáncer (VIDEO)

«Hace 1 año ¡VOLVÍAMOS A CASA! Miro las imágenes y además de las lágrimas de emoción el corazón late fuerte de sentir TANTO AMOR», escribió Cecilia Giles, la mamá de Genaro al celebrar un nuevo nacimiento, porque de eso significó el alta de su niño.

Lo fue también para toda la comunidad de Coronel Charlone que el 8 de febrero del 2025, unos días después que Genero tocara la campana en el hospital, la que simboliza la superación del cáncer, lo recibió en sus calles al paso del móvil de Bomberos que lo trasladaba.

«Hay veces que las palabras no alcanzan, que las gracias son infinitas e interminables. Miro las imágenes y CELEBRO estar en NUESTRO LUGAR EN EL MUNDO, CELEBRO Y AGRADEZCO a toda la gente de mi pueblo y tanta otras personas de otros pueblos que AHI ESTUVO, con rezos, con amor, con buenas energías. Deseo con todo mi CORAZÓN QUE LA VIDA LOS LLENE DE AMOR, SALUD Y PAZ …», concluyó Cecilia, que junto a su compañero de vida, y papá de Genaro, Pablo Illarramendi, están de festejo.

Un detalle más para esta historia real, que transmite esperanza, es la foto reciente de la familia en la playa, Genaro, como un campeón (de la vida), parado sobre las manos de sus padres, sostenido, como fue desde el momento mismo del diagnóstico.