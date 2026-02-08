General Villegas: Lista de unidad en la interna del PJ, Sol Fernández va por un nuevo período

La ex concejal y actual presidente del Partido Justicialista villeguense encabeza la Lista de unidad, por lo tanto será por nuevo período quien conduzca lo destinos políticos de ese espacio.

En un principio se especuló con la posibilidad de una interna, que tendría enfrente a Sofía Mackay, referente de Derecho al Futuro, el espacio del Gobernador Kicillof, sin embargo, al no estar afiliada al peronismo, simplemente no puede tener esa posibilidad.

A Sol Fernández la acompaña Juan Castaños, como vice presidente y Susana Brime, como Secretaria General.

Cabe aclarar, que hasta la confirmación de la aprobación de la Lista, si bien ya fue presentada, no se puede dar como oficial la información.