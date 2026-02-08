Interna del PJ bonaerense: En General Pinto el presidente del partido será el intendente

Fernando Rodríguez, intendente de General Pinto, que asumió el cargo por tiempo indeterminado en reemplazo de Freddy Zavatarelli el pasado mes de enero, encabeza la lista del Partido Justicialista del distrito de General Pinto, en en este caso se identifica con el nombre de Partido Justicialista / Frente Renovador, espacio, dentro del PJ, al que pertenece el Gobierno local, que tiene como máximo conductor a Alexis Guerrera.

Si bien resta la confirmación de la Lista que fue presentada formalmente este domingo, la misma es de unidad y la encabeza Fernando Rodríguez, acompañado como vice por Vanessa Suarez y Horacio Moreno, como Secretario General.