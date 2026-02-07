Robaron en uno de los super chino de General Villegas

Anoche, luego del cierre en el supermercado ubicado sobre calle Arenales, frente al Centro Cívico, se produjo el faltante de una importante suma de dinero.

Lo llamativo para los dueños es investigadores, es que todo ocurrió en cuestión de minutos.

Los propietarios subieron a la parte superior donde está la vivienda, dejando dinero en el sector caja, al regresr, tras unos 15 minutos, los billetes ya no estaban.

Se estima que el o los malvivientes pudieron i gregario por una ventana lateral, tras pasar por los patios de los vecinos.

Esta mañana personal policial se encuentra abocado a la revisión de cámaras y levantamiento de rastros.

El monto ascendería al millón de pesos.