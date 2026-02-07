Estos son los convocados de la Liga de Villegas para enfrentar a River Plate
Este sábado se disputará la Copa Partido de General Villegas donde se enfrentarán el combinado de la Liga de Fútbol de General Villegas con las categorías 2011 y 2012 de River Plate que se encuentran realizando la pretemporada en General Villegas.
El partido será a las 19 horas en el estadio «Raúl Malbrán».
Sábado 7 de Febrero
19 hs.
Convocados de la Liga de General Villegas
Aguirre Francisco (Atlético Villegas)
Alvarez Joel (Atlético Villegas)
Ayala Benjamín (Atlético Villegas)
Barreira Alejo (Atlético Villegas)
Berón Francisco (Atlético Villegas)
Carrizo Mateo (Atlético Villegas)
Chavez Joaquín (Atlético Villegas)
Di Carlo Renato (Atlético Villegas)
Fabregues Octavio (Atlético Villegas)
Flores Ignacio (Atlético Villegas)
Furzio Alfonso (Atlético Villegas)
García Juan (Atlético Villegas)
Giavino Santiago (Atlético Villegas)
González Elías (Atlético Villegas)
Gorosurreta Julián (Atlético Villegas)
Iaconnis Pedro (Atlético Villegas)
Ibáñez Emilio (Atlético Villegas)
Lemos Benjamin (Atlético Villegas)
Lista Facundo (Atlético Villegas)
Lucero Remigio (Atlético Villegas)
Martin Pedro (Atlético Villegas)
Massa Felipe (Atlético Villegas)
Pallero Santino (Atlético Villegas)
Pontiggia Vicente (Atlético Villegas)
Rodríguez Julián (Atlético Villegas)
Rosales Valentín (Atlético Villegas)
Ruiz Bautista (Atlético Villegas)
San Miguel Bautista (Atlético Villegas)
Santillan Fransisco (Atlético Villegas)
Sayhuque Juan P (Atlético Villegas)
Utizberea Benicio (Atlético Villegas)
De Benedetto Valentín (CSyD Cañada Seca)
Medina Isaías (CSyD Cañada Seca)
Chiapello Thiago (FC Bunge)
Cognini Santino (FC Bunge)
Giudici Ezequiel (FC Bunge)
Sánchez Teo (FC Bunge)
Vassarotto Felipe (FC Bunge)
Hernandez Thiago (Atlético Ameghino)
Lamothe Bautista (Atlético Ameghino)
Maderna Tahiel (Atlético Ameghino)
Mansilla Giovani (Atlético Ameghino)
Pereyra Bautista (Atlético Ameghino)
Piñero Camilo (FC Tres Algarrobos)
Saenz Francisco (FC Tres Algarrobos)
Toledo Bautista (FC Tres Algarrobos)
Belgamese Tomás (Santa Rita)
Cambas Simón (Santa Rita)
Coria Mateo (Santa Rita)
Malmoris Jonas (Santa Rita)
Pachin Rodrigo (Santa Rita)
Rampo Martin (Santa Rita)
Berzoni Hernán (Atlético Charlone)
Bravo Jonathan (Atlético Charlone)
Godoy Alan (Atlético Charlone)
Arevalo Demián (Sarmiento de Ameghino)
Britos José (Sarmiento de Ameghino)
Llano Gastón (Sarmiento de Ameghino)
Luna Benjamín (Sarmiento de Ameghino)
Torres Joaquín (Sarmiento de Ameghino)
Ameruso Benjamin (Cosmopolita)
Cano Uriel (Cosmopolita)
Magdaleno Adriel (Cosmopolita)
Ponce Lucas (Cosmopolita)
Simontacchi Tiziano (CSyD Blaquier)
Tazzioli Radamés (CSyD Blaquier)
Verónica Juan S. (CSyD Blaquier)
Ipisale Francisco (Escuela Matias Ipisale)
Suárez Valentín (Escuela Matias Ipisale)