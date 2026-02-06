Invitan a un bordado colectivo por la memoria en General Villegas, será este sábado

En el marco de la cercanía con el Día por la memoria, la Verdad y la Justicia que recuerda el Golpe Cívico Militar, del que este año se cumple el 50° Aniversario, se realizará este sábado en dos momentos, por la mañana desde las 9 y por la tarde desde las 17:30 horas en la Plaza San Martín.

Cecilia Jaurena es la villeguense que inició esta cruzada por redes sociales haciéndola extensiva a toda la comunidad; independientemente de sus edades.

La iniciativa forma parte de la construcción de una bandera colectiva impulsada por el espacio Bordando Luchas Buenos Aires, que recorre diferentes localidades del país con acciones de memoria y visibilización a lo largo del año.

Quienes lo deseen pueden llevar telas, agujas, hilos y flores de crochet, no es necesario tener conocimiento en bordado, en ese caso Cecilia orientará, el solo hecho de hacerse presente es una manera de contribuir con esta causa social y comunitaria que tiene como objetivo principal mantener viva la memoria en defensa de la democracia como estado ideal de la República.

También se sugiere acercarse con reposeras o banquetas y equipo de mate.