Municipio firmó el contrato para el tendido eléctrico de 94 parcelas por un monto de $ 539 millones

La Municipalidad firmó el contrato con la empresa para la obra de tendido eléctrico de un nuevo desarrollo urbano, con una inversión superior a los $359 millones y un plazo de ejecución de 120 días.

En el Salón de los Acuerdos del Palacio Municipal de General Villegas se realizó hoy viernes 6 de febrero la firma del contrato correspondiente a la obra de provisión de energía eléctrica para un loteo de 94 parcelas, una intervención clave para garantizar servicios esenciales en un nuevo sector de la ciudad.El acto fue encabezado por el intendente municipal Gilberto Alegre y contó con la presencia de la secretaria de Obras Públicas, Alejandra Matellán; la secretaria de Gobierno, Valeria Iglesias; personal de la Secretaría de Obras Públicas y representantes de la empresa adjudicataria, Electroingeniería Trenque Lauquen.

La obra fue adjudicada por un monto de $359.438.886 y tendrá un plazo de ejecución de 120 días. El proyecto contempla la realización de los trabajos necesarios para asegurar el suministro eléctrico al loteo ubicado en Circunscripción II, Sección B, Chacra 171, Parcela 4, delimitado por las calles Ayacucho, prolongación de Batalla de San Carlos y Vuelta de Obligado.

Según lo establecido en el contrato, el plan de obra prevé la instalación de un nuevo centro de transformación (CT) de 400 kVA biposte, la construcción de una línea aérea de media tensión destinada a abastecer dicho transformador y el tendido de la red de baja tensión, lo que permitirá llevar energía eléctrica a la totalidad de las parcelas del loteo.

El conjunto de los trabajos tiene como finalidad garantizar un servicio eléctrico continuo, seguro y de alta calidad, en cumplimiento con las normativas vigentes en materia de seguridad y eficiencia energética, acompañando el crecimiento urbano y el desarrollo ordenado de la ciudad.

La adjudicación se formalizó mediante contrato celebrado conforme al Decreto Municipal N.º 49, en el marco de la Licitación Pública N.º 14/2025, quedando establecidas las condiciones técnicas, económicas y administrativas de la obra, así como las garantías correspondientes para su correcta ejecución.

Esta obra se enmarca en una política de gestión sostenida del intendente Gilberto Alegre, orientada a la inversión permanente en obra pública como herramienta central para acompañar el crecimiento urbano, mejorar la calidad de vida de los vecinos y garantizar el acceso equitativo a servicios esenciales en todo el distrito. Desde esta perspectiva, el Municipio continúa impulsando proyectos de infraestructura en distintos puntos del Partido de General Villegas, con una planificación que prioriza el desarrollo, la integración territorial y el fortalecimiento de las comunidades locales.