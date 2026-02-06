General Villegas: horneros vanguardistas y precavidos

Los horneros dan desde siempre muestras de inteligencia y son motivo de admiración. Una de las razones que la despiertan en los seres humanos es la construcción de sus casas.

En General Villegas han ido más allá demostrando que también han evolucionado en su talento, por la necesidad habitacional o tal vez porque copiaron las construcciones humanas, también, dándole lugar a la imaginación, se puede pensar que los padres cedieron terreno a los hijos, o viceversa, como sucede en muchos casos; lo cierto es que se puede apreciar un doble piso sobre la calle López Oleaga, frente a la Escuela Primaria N° 45.

Y no es solo eso, lo hicieron justo sobre el soporte de un domo de seguridad perteneciente al Centro de Monitoreo Municipal. Cualquiera supondría que tuvieron en cuenta todos los aspectos, sin embargo, al parecer, dado el escaso movimiento, al menos una de las casitas, suele estar ocupada por otras especies de pájaros; también representando otro aspecto del comportamiento humano moderno.

Cabe destacar que las veces que observamos las construcciones de barro no hemos observado a sus constructores, lo que no nos permite dar por hecho que aún las habitan, lamentablemente.

Más allá de lo que ocurra realmente, no deja de ser una curiosidad que nos deja como mensaje que a pesar del movimiento que existe en buena parte del año en ese sector de la ciudad, conserva la calma necesaria como para que los pájaros aniden, lo que no nos quita el rango de pueblo.

El hornero, ave nacional, nos representa más de lo que imaginamos.