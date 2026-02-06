Información oficial: Tres aprehendidos y secuestros de motos en los fuertes operativos anoche en General Villegas

En e día de ayer, 5 de febrero, se realizó en la ciudad de General Villegas un “Operativo de Prevención de Ilícitos – Modalidad Motochorros”, con el objetivo de prevenir y disuadir delitos bajo esta modalidad o similares.

Personal policial perteneciente a la Estación de Policía Comunal y al Grupo Táctico Operativo de General Villegas, juntamente con efectivos del Destacamento de Policía Vial Cañada Seca y General Villegas, Grupo de Apoyo Departamental de Trenque Lauquen, Unidad S.A.S.U. de Junín, personal perteneciente a la Secretaria de Seguridad, Guardia Urbana Municipal y del Centro de Monitoreo de General Villegas, lo llevaron a cobo, incluyendo identificación de personas en la vía pública.

Como resultado del mismo, se procedió a la identificación de más de 70 personas y al control de 60 vehículos aproximadamente. Asimismo, se concretó la aprehensión de tres masculinos mayores de edad; uno de ellos por “Infracción a la Ley 23.737”, procediéndose al secuestro entre sus pertenencias de sustancia compatible con marihuana, iniciándose actuaciones con intervención de la Unidad de Causas Complejas y Estupefacientes del Departamento Judicial Trenque Lauquen.

En tanto, los otros dos masculinos fueron aprehendidos por ocasionar disturbios en la vía pública e infringir el Decreto Ley 8031/73, iniciándose actuaciones con intervención del Juzgado de Paz Letrado local.

Por otra parte, se labraron 15 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, procediéndose al secuestro de seis motocicletas y tres automóviles, quedando todo a disposición del Juzgado de Faltas local.

Los operativos continuarán desarrollándose en distintos sectores de la ciudad, con el fin de reforzar la prevención y seguridad ciudadana, informó el Comisario Inspector, Gastón Orellano, Jefe de la Policía Comunal.