Colisionaron una camioneta y un auto en la Ruta 188, a la altura de Elordi

Ambos vehículos circulaban en la misma dirección, sentido Villegas – Banderaló, cuando uno de ellos, maniobra, aparentemente al intentar bajar hacia la izquierda, y tomar el camino que conduce a la localidad de Villa Sauze, cuando se produce el choque.

Como consecuencia, se producen los daños materiales que se observan en ambas unidades.

En el auto transitaba una mujer, en la pick up, cinco personas, todos hombres, que serían de Mendoza.

El SAME trasladó a algunos de ellos al hospital, pero preventivamente, ya que no hubo, según los primeros datos, heridos e consideración.