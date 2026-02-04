ESPACIO SOLICITADO: “No inicio del ciclo lectivo 2026”, si seguimos con salarios de indigencia en una provincia rica

En esta paritaria de la Comisión Técnica Salarial que trata sobre el salario docente bonaerense del mes de febrero, previo al inicio o No inicio del ciclo lectivo 2026, resulta imperioso el sinceramiento de la situación de indigencia y de emergencia salarial que atraviesa la docencia bonaerense.

Esta es la realidad salarial y producto de la última paritaria del mes de enero 2026:

Salario Básico Docente en PBA: $ 299.951

Profesor/a: $ 484.628

Preceptor/a: $ 642.321

MG/MI: $ 750.692

El básico docente bonaerense da testimonio de la malísima situación salarial y el sufrimiento que significa trabajar con este salario; desde la Asociación de Maestrxs creemos firmemente que es momento de darle dignidad y valoración política de lo que significa el sostenimiento de la escuela pública en la Provincia de Buenos Aires con el reconocimiento salarial que corresponde, y ésta es nuestra propuesta:

El Salario Mínimo Vital y Móvil Docente en PBA de $ 2.100.000 es la propuesta que realizamos desde la Asociación de Maestrxs de la Provincia de Buenos Aires para enfrentar la gravísima situación salarial, destacando en primer término, que la Provincia de Buenos Aires es el estado provincial o subnacional más rico en la estructura productiva del país, por ejemplo el Agronegocio de la economía agrícola-ganadera, el mayor desarrollo industrial (las principales empresas industriales nacionales o multinacionales), el 90 % del petróleo que extraen las empresas nacionales como YPF y las extranjeras se destila y se pone en valor para el mercado de combustibles, todo en la provincia de Buenos Aires y por lo tanto poseedora de los mayores recursos económicos. En pocas palabras, en la Provincia de Buenos Aires hay plata! Si hay salarios de miseria es porque la política económica

de la provincia es de ajuste económico a los salarios de lxs trabajadorxs de la educación.

Destacamos que la composición del salario docente bonaerense debe ser netamente en blanco, o sea, básico en un cargo como lo plantea el Estatuto Docente (Ley 10579), y debe contener que para la misma tarea, la de enseñar, debe haber equiparación salarial, por eso graficamos con los cargos docentes que tienen desempeño en el aula, pero que claramente no tienen el mismo salario, eso sí, son todos salarios de indigencia y pobreza.

La exigencia de un salario que dignifique la labor docente tiene rango constitucional, Artículo 14 bis,

el amparo del Artículo 116 de la LCT, el índice que fija el INDEC que establece una canasta familiar para el mes de diciembre de 2025 de $2.100.000.

Por todo lo argumentado Claudio Vigne Secretario General Y Liliana Mariño Secretaria General Adjunta de la Asociación de Maestrxs de la Provincia de Buenos Aires plantean: si así comienza el 2026, el ciclo lectivo NO COMIENZA. Nuestro planteo es muy concreto y muy necesario, “queremos dejar de ser docentes pobres en una provincia rica”

Asociación de Maestrxs de la Provincia de Buenos Aires