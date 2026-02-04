Accidente en la R33 con una bicicleta vuelve a poner el foco en los riesgos de rodar en la ruta

El hecho ocurrió este martes a las 08:29 horas en la R33, kilómetro 634, a la altura del acceso al aeródromo de Venado Tuerto, pero tratándose de un tema recurrente, la discusión vuelve a ponerse sobre la mesa.

En el hecho estuvo involucrada una ciclista de 16 años, que se desplazaba en una mountain bike color azul. Al llegar los servicios de emergencia, el camión ya no se encontraba en el lugar.

La menor fue asistida por personal del SIES y trasladada al hospital. Presentó politraumatismos, aunque se encuentra fuera de peligro, ya que las lesiones no serían de gravedad.

El chofer del camión que protagonizó el incidente se fue del lugar a bordo de la unidad.

Más allá de los motivos por los que la adolescente pedaleada sobre la R33, dado que no se especifica si entrenaba o se dirigía a algún lugar en particular, su presencia sobre la R33 representa un riesgo, que quedó demostrado.

La ausencia de lugares específicos para entrenar lleva a los ciclistas a las rutas, generando para si y terceros un riesgo.

La situacion en general no tiene en ningún lugar de la región una solución a la vista. Salvo en Laboulaye donde existen cartrles en la ruta que advierten de la presencia de ciclistas, en el resto la cuestión está totalmente a la deriva.

Como recomendación vale por parte del ciclista, entrenar con todas las medidas de seguridad, evitar los momentos en que la visibilidad disminuye, portando luces colocadas en la bicicleta; respecto a los conductores, como mínimo al superarlos, vayan solos o en pelotón en «fila india» hacerlo a un metro y medio de distancia como mínimo.

Últimamente en kugares como Chivolcot de han dado con frecuencia accidentes con desenlaces fatales, incluso en ciudades como General Villegas y General Pinto, no hace tanto tiempo.

Por el dolor que causa una muerte, por todo lo qie representa para quien sobrevive, y especialmente por el valor de la vida, es indispensable que todos asumamos una parte de la responsabilidad que se requiere. Algunos un poco más.