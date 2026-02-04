El hospital de General Villegas incorporó una oncóloga

La nueva profesional es la Dra. Dra. Josefina Hernández (M.P. 71429), proveniente de Pehuajó, quien se suma al trabajo que viene desarrollando el Dr. Chemes, Jefe del área.

Desde el Sistema de Salud de General Villegas destacaron que la llegada de la Dra. Hernández, especialista en Oncología, responde al compromiso de fortalecer el sistema de salud pública, garantizando a los ciudadanos el acceso a diagnósticos de precisión y tratamientos integrales. Su labor estará regida por los más altos estándares de acompañamiento clínico y compromiso humano, enfatizaron.

Gestión de Turnos y Consultas:

Presencial: Mesa de entrada del Hospital Municipal.

Vía Telefónica: 3388 433425.

Mensajería WhatsApp: 3388 516870.