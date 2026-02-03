Un corte de energía eléctrica afecta la presión del agua corriente en General Villegas

ABSA informa que un corte de energía eléctrica dejó fuera de servicio tres perforaciones que abastecen la red de General Villegas.

Por esa razón está disminuida la presión en la red de agua de la ciudad, por lo que se solicita a las personas usuarias preservar las reservas domiciliarias de agua y priorizar su uso para hidratación e higiene, evitando tareas no esenciales.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.