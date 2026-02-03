Las inferiores de River Plate ya están en General Villegas (VIDEO)

Las categorías 2011 y 2012 de River Plate se encuentra en la ciudad cabecera realizando la pretemporada en las instalaciones del club Atlético.

Eugenio Leporati, presidente de la institución habló del valor que tiene esta experiencia y la importancia que los más chicos de la Liga de Fútbol puedan vincularse, ya que jugarán un partido el sábado en el estadio del anfitrión entre los visitantes y un seleccionado del distrito.

Este mediodía habrá una conferencia de prensa en la Municipalidad donde se dará la bienvenida formal, teniendo en cuenta que el Estado local hace un importante aporte económico y de logística para que sea posible la permanencia de los representantes de River en Villegas.