Tomografía Maxilar 3D y Radiografía Panorámica, nuevos servicios cerca de nuestras ciudades

El Dr. Milton Daniele, es odontólogo y el inversionista de un equipo, único en la zona, que elimina la necesidad de viajar a ciudades grandes para estudios complejos, lo que redunda en beneficios para pacientes de toda la zona, tal como muestra este informe de Cadena Melodías.

En un gesto claro de compromiso con Buchardo, su localidad, y con la salud de su región, Daniele, transformó una necesidad en una solución concreta.

Después de finalizar sus estudios universitarios, tomó la decisión de volver a Buchardo, para ejercer su profesión. Hoy, da un salto exponencial con esta decisión que ya está en funcionando: ha instalado un moderno tomógrafo odontológico, el primero en la zona, bajo el nombre Prisma Diagnóstico.

«Siempre dije que me iba a volver a trabajar acá», afirmó Milton, destacando las oportunidades que existen en los pueblos para quienes desean emprender.

Fin de los viajes largos: un antes y un después en el diagnóstico odontológico

Hasta ahora los pacientes de la zona debían recorrer decenas de kilómetros hasta Río Cuarto o Trenque Lauquen, según su residencia, para realizarse una tomografía dental (CBCT). Este estudio, imprescindible para tratamientos de implantes, ortodoncia invisible, cirugías y diagnósticos precisos, implicaba para muchas personas perder un día completo de trabajo y afrontar gastos de traslado.

«Por ahí el paciente necesita mucho tiempo, tal vez pierde todo un día para poder ir a hacerse un estudio que no requiere, ni insume mucho tiempo. Pueden ser 5 o 10 minutos, explicó Milton, destacando la paradoja que su nuevo equipo viene a resolver..

Un servicio pensado para la comunidad profesional

El modelo de negocio de Prisma Diagnóstico es colaborativo. Milton visitó personalmente a la gran mayoría de los odontólogos de la región, y con esta incursión lo está haciendo también en parte del noroeste bonaerense, para presentarles el equipo, la calidad de las imágenes y la modalidad de trabajo.

«La idea es que cada profesional sienta al equipo como propio, como suyo», subrayó. El mecanismo es simple: el colega deriva a su paciente a Prisma en Buchardo, Milton realiza el estudio en minutos y envía de forma instantánea y segura (vía WhatsApp, mail o plataforma web) las imágenes y datos al odontólogo tratante**, quien es el responsable de analizarlas y dar el diagnóstico final a su paciente.

Tecnología al servicio de la salud local

El tomógrafo permite realizar estudios panorámicos, de senos nasales y paranasales, articulaciones (ATM), radiografía carpal, análisis de vías aéreas y, por supuesto, todas las reconstrucciones en 3D** necesarias para la odontología digital moderna. Todos los estudios se **almacenan en la nube por un año**, disponibles para que los profesionales accedan con una clave personal en www.prismadiagnostico.com.

El servicio trabaja con mutuales y todos los medios de pago, facilitando aún más el acceso.

El mensaje clave: desmitificar las distancias y aislarse del progreso

Con una visión moderna, Milton desarma un preconcepto: «Si vivís en un barrio en Córdoba y tenés que ir a hacerte un estudio al centro, perdés una hora. Estamos lejos y no estamos lejos»; lo mismo para habitantes de General Villegas, Ameghino, General Pinto.

«De este modo integramos a la región, estando cerca en kilómetros y también por el modo en que la tecnología reduce la distancia, es decir nos mejora la calidad de vida. Buchardo es un lugar de referencia para una amplia región y estamos a la altura», sostuvo el profesional.

Contactos y información

Prisma Diagnóstico (Tomógrafo): WhatsApp 3385-443791 | Instagram @prisma_diagnostico | Web www.prismadiagnostico.com

WhatsApp 3385-443791 | Instagram @prisma_diagnostico | Web www.prismadiagnostico.com Consultorio Odontológico Dr. Milton Daniele: Tel. 3385-52298 | Instagram @od.miltondaniele