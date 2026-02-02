Norma López y Betiana Ortiz ganaron el concurso de asadores en el Verano Folklórico

La Municipalidad de General Villegas, a través de la Secretaría de Cultura y en conjunto con La Guardería del Cuita, que conduce Nelson Surbano, organizó un concurso de asadores en el marco del Verano Folklórico. El evento contó con la participación de 13 parejas que mostraron su destreza culinaria.

El jurado, integrado por la Campeona Nacional Vanesa Alanís, Juan Carlos Ibarra y Mario Rosales, eligió a los ganadores del concurso. Los premios fueron otorgados de la siguiente manera:

– 1er puesto: Norma López y Betiana Ortiz

– 2do puesto: Danito García y Carola Rodríguez

– 3er puesto: Juliana Nieto y Celeste Nieto

Dentro del concurso se eligieron los mejores stands teniendo en cuenta la presentación y creatividad. El resultado fue un empate entre el stand 1 de Roxana Reina / Darío Pereyra y el stand 11 de Danito García/ Carola Rodríguez, quienes recibieron una medalla y un premio en efectivo de $100.000 por pareja.

El Intendente Municipal, Gilberto Alegre participó de la entrega de premios y certificados junto a la Secretaria de Gobierno, Valeria Iglesias, el Director de Cultura, Cristian Francucci, la subdirectora del área Daiana Gielis y la Presidente de la comisión de la Casa de la Cultura, Claudia Gorosito. Los organizadores destacaron la creatividad, el aporte y el trabajo de todos los participantes que aceptaron la propuesta.