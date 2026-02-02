Empresas que crecen: Top Rótulos, más de dos décadas creando y creyendo cada día (VIDEO)

Fabián Martínez (Nene) y Patricia Carrizo llevan algo más de 20 años creando y creyendo cada día en su empresa familiar que se ha crecido (y lo sigue haciendo) al ritmo que los tiempos imponen.

Ambos coinciden en que el cambio en la imagen, la tecnología y los materiales ha sido vertiginoso, y eso exige adaptarse para no desaparecen. Lo entendieron, aceptaron y se actualizan de manera permanente.

Dedicados inicialmente a la gráfica en vidrieras y polarizado de vehículos, hoy son una referencia en la zona y otros puntos del país, en vinilos, banner, grandes lonas, impresión de calcomanías, para las que han adquirido la última máquina, entre otros; Top Rótulos, no solamente genera productos, sino que es una destacada prestadora de servicios.

A la empresa la destaca el emprendedurismo, dado que ellos lo son; muestra de ello es que nunca bajan los brazos, se reinventan e invierten cada vez que es necesario, se capacitan y, los destaca un detalle, no se quedan con los conocimientos adquiridos, ni es en vano la maquinaria comprada. Entre otros ejemplos, han creado kits para emprendedores, y son a su vez, proveedores de sus competidores, a quienes le proveen materia prima.

El sueño por delante es la expansión para tener puntos de venta en la región, el registro de la marca, exigencia que el crecimiento alcanzado se los demanda.

Ejemplo de ganas, compromiso y actitud, que se materializa en cada jornada; quienes los conocen saben que así funcionan, quienes no, siempre están a tiempo de incorporar algo de Top Rótulos a sus proyectos.