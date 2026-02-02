General Pinto anticipó el Carnaval con una fiesta en el Parque de La Estación

Este domingo el espacio que es lugar de encuentro para los pintenses, logró reunir una vez más a cientos de personas que se acercaron a disfrutar del pre carnaval y conocer las novedades que trae la edición que se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de febrero.

En el lugar hubo batucadas, paseo de artesanos y emprendedores y todo culminó, entrada la noche, con show musical en vivo sobre el escenario.

Entre otros anuncios, se dió a conocer la canción del carnaval, que fue adelantada en una entrega de DISTRITO INTERIOR TE VÉ y los números con los que cerrará cada noche el corso, los que hasta ayer fueron un misterio, Vieja Minga, Trulalá y Migrantes.

Esta fiesta permitió tomarle el pulso a las ganas de la gente de ser parte de este acontecimiento que reúne a miles de vecinos, incluso d eotras localidades y ciudades que cada año se acercan a compartir, descubrir y disfrutar de noche bajo las estrellas, gratuitas y con la mística que este carnaval tiene.

Mientras quedan pocos días, cada uno de los participantes que presentarán una carroza, se disfrazarán, integran una agrupación, o trabajarán en cada una de las noches, seguirá preparándose para verse en el corso.