Empleados municipales: «Van a ascender los que han sido eficientes y han prestado con responsabilidad su función» (VIDEO)

El intendente de General Villegas realizó una serie de anuncios de proyectos en los que ya se encuentra trabajando con sus funcionarios, y explicó el alcance de otros que ya se están implementando, como la jerarquización de los empleados municipales.

Como anticipamos en nota anterior, los empleados municipales recibirán este mes de febrero un aumento del 10%. A su vez se encuentra la planta permanente sometido a un análisis de rendimiento que les permitirá ser jerarquizado, y en consecuencia hacer carrera dentro del Estado local, para ello, todo personal que se muestre comprometido con el trabajo tendrá la oportunidad, aseguró.

En otro orden de cosas, el primer mandatario, volvió a hablar del plan de viviendas que implementarán para aquellos vecinos que se encuentren en condiciones de afrontar un importante monto en su cuota mensual, incluso, podrían ingresar en el proyecto inversores privados, lo que inyectaría divisas a las arcas municipales permitiendo nuevas obras y dinamizar la economía local.

Reconoció que la situación es difícil desde lo financiero, aunque por el momento no hay sobresaltos para la Municipalidad, siempre y cuando se continúe administrando del modo en que se lo hace, evitando gastos superfluos o acciones que pueden significar grandes desembolsos que se traduzcan en beneficios.

Entre otros temas, Alegre habló de la quita de la Tasa de Marcas y Señales, y la creación del consorcio vial de Santa Eleodora, insistiendo en que los caminos deben ser cuidado por los productores agropecuarios que son los que hacen uso.

La aborda otros puntos de la Gestión que son de interés comunitario, alguno de los cuales fueron propuestos por los oyentes del programa Las Cosas por el Aire, que se emite los sábados de 8 a 13 horas en FM Peregrina.