Expo Vinos Villegas fue reprogramado para el mes de marzo
Desde la organización informaron ayer domingo la decisión de postergar la fecha de realización del evento por cuestiones climáticas, y priorizando una mejor experiencia para todos.
«Nos reencontramos el 7 de marzo, 20.30 hs, con la misma propuesta y la calidad que veníamos preparando, dijeron.
De antemano y descartando que así será, agradecieron la comprensión y renovaron la invitación al público en general.
Las entradas ya adquiridas continúan siendo válidas.
Te esperamos para vivir una experiencia de primer nivel, remarcaron.
La suspensión fue comunicada mediante el siguiente banner: