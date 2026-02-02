Santa Regina: hubo actividad en la cancha de pelota a paleta y crece el sueño de reacondicionarla

El sábado la cancha de pelota a paleta de S.A.R.S.R. tuvo actividad mediante un encuentro de visitas y locales que renovó, una vez más, la esperanza de no solamente mantener vivo este deporte, sino de alcanzar algunas metas.

Mujeres pelotaris de Vicuña Mackenna y de San Luis visitaron la localidad perteneciente al distrito de General Villegas, donde pasaron una tarde recreativa jugando el deporte que aman junto a pares de Santa Regina y algunos adultos que se acercaron a acompañar.

Además de la pelota a paleta, la visita disfrutó de la pileta de natación.

Una vez más, Mariela Blangetti, la anfitriona, fue el alma del encuentro, empeñada en sostener la disciplina y trabajar con los chicos del pueblo durante todo el año.

Uno de los objetivos más importantes que se persigue en torno a este deporte es la reparación de la cancha, realizando el arreglo del piso, tejido, baño y vestuarios, pudiendo de ese modo brindar mayor comodidad a los jugadores y visitantes.

El hecho que haya personas que lo practican, quien lo estimule permanentemente, y una comunidad que apoya, especialmente porque los más chicos se muestran interesados, son razones más que importantes para hacer todo lo posible por concretarlo.