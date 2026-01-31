Carpincho en la R33 entre Villegas y Piedritas, presuntamente atropellado

El cuerpo de un carpincho de tamaño grande se encuentra sobre la banquina de la mano Piedritas- Villegas, muerto, aparentemente atropellado.

Por su estado, el animal lleva allí algunos días.

La presunción es que pudo haber sido atropellado por un vehículo, aunque no hay rastros de que ello haya ocurrido. Si se tiene en cuenta que transcurrió un lapso desde ocurrido, sería lógico que no se aprecien restos de plásticos u otros elementos.

Si bien resulta extraño su presencia allí, es totalmente posible dado que en las inmediaciones se han avistado estos animales, incluso tiempo atras al menos uno fue atropellado caisandk serios daños en el rodado que lo embistió.

Haya sucedido, incluso que fue arrojado, circular con atención.

