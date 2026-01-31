Alegre: 10% de aumento a empleados municipales y colectivo desde algunos pueblos a Villegas

Lo hizo esta mañana en el programa Las Cosas por el Aire, de FM Peregrin (92.9). En el merco de los detalles sobre la jerarquización del personal municipal de acuerdo al resultado del trabajo de cada agente, confirmó el primer aumento del año.

10% de aumento para los trabajadores municipales en el mes de febrero, el que será percibido el último día hábil del mes entrante.

En otro orden, el intendente también anticipó que el colectivo municipal sería puesto como bus de línea para transportar a vecinos de algunas de las localidades del distrito hacia la ciudad cabecera, pensado principalmente para aquellos que requieran atención o consulta médica en la ciudad cabecera.

Inicialmente la unidad recorrería Charlone, Bunge y Piedritas, un día, y luego desde Banderaló. Aclaró que la idea existe, y se trabaja en la estrategia que se implementaría para su implementación.

Actualmente la Municipalidad tiene cedido el colectivo a la Escuela Agropecuaria. La cooperadora del establecimiento educativo acaba de adquirir una nueva unidad, por lo que ya no estará afectado al traslado de los alumnos.