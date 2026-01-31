Se realiza hoy en General Villegas el Verano Folklórico en el Parque Municipal

La cita es desde las 17 horas en el campo de domas, luego en el SUM.

El Verano Folklórico, que organiza Cultura, junto al resto de las áreas del municipio que han hecho su aporte para contar con la logística y la infraestructura necesarias, comienza con las jineteadas a las 17 horas, luego, a las 20, el desfile criollo.

Luego la jornada continúa en el SUM y sus alrededores donde se encontrará el Paseo de Artesanos, concurso de asadores, por parejas, a las 21 comienzan los artistas locales a actuar sobre el escenario; el cierre estará a cargo de Gabi Galván y Guitarreros.

La entrada tiene un valor de $ 5.000, los menores de 12 años no pagan.