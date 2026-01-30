Tres allanamientos y un aprehendido por venta de drogas en General Pinto

En el día de ayer, en horas de la noche personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Junín, realizó tres allanamientos por venta de estupefacientes en distintos barrios de la ciudad de General Pinto; interviniendo en la faz judicial la Unidad Especializada de Estupefacientes a cargo de los Dr. Esteban Lopardo y del Dr. Juan Pablo Cornelatti, y Juzgado de Garantías Nro. 3 a cargo de la Dra. María Laura Durante del Departamento Judicial Junín, pesquisa que según lo averiguado habría llevado un corto periodo investigado, iniciándose luego de denuncias anónimas a la dependencia policial como así también a la Secretaria de Seguridad del Municipio de Gral. Pinto.

Las investigaciones permitieron determinar que tres masculinos, usaban sus viviendas para comercializar estupefacientes, situación que algunos vecinos del barrio habían advertido al observar la concurrencia simultánea de personas en distintos vehículos, quienes frecuentaban a los respectivos inmuebles del lugar, durante diferentes horas del día lo que hacía pensar que allí se vendía droga, generando la preocupación en los habitantes.

A tal sentido se debió apresurar las labores por parte de los detectives policiales para evitar alguna futura contingencia; es por esto que luego de las pruebas colectadas el juzgado de Garantías se otorgaron tres órdenes de allanamiento para esas viviendas, concretándose el jueves 29 de enero; donde participó también el Grupo Apoyo Departamental Junín (GAD) y el personal de la Estación de Policía de Seguridad de Gral Pinto.

Según lo trascendido se habría obtenido como resultado el secuestro de una cantidad considerable de Clorhidrato de Cocaína en forma pulverulenta y de máxima pureza como así también marihuana, teléfonos celular, dinero y documentación importante para el avance de la causa; quedando aprehendido un hombre de 36 años de edad por “Infracción Articulo 5º inciso “C” Ley 23.737”; también la justicia imputó a otros dos masculinos todos mayores de edad por “Infracción a la Ley 23.737”.

En varias oportunidades, durante la estadía de los uniformados, algunos vecinos manifestaron que estaban cansados de esta situación generada por estas personas, confiando en que este tipo de respuestas a la comunidad continúen dándose para recuperar la tranquilidad que siempre caracterizó a Pinto, informaron fuentes oficiales del caso.