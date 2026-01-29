Tras casi 30 años en IOMA le llegó el momento de la jubilación de Silvia y hubo festejo

Silvia Tártara es oriunda de Tres Algarrobos, aunque lleva más de la mitad de su vida en General Villegas, donde formó la familia.

Este 29 de enero, día de su cumpleaños 60, en que alcanzó la edad jubilatoria, dejó el ente provincial en el que se desempeñó por veintinueve años. Mañana, que entregará la llave de la oficina, será su último día.

Inició a trabajar en IOMA en el año 1987, los primeros diez los cumplió en Cuenca, los restantes en Villegas.

Este mediodía al retirarse, como sucede en muchos casos, esta nueva etapa en la que ingresa fue recibida con alegría, acompañada por su familia y sus afectos más cercanos. En la vereda del Centro Cívico la esperaban con espuma, papel picado y un ramo de flores, luego llegaría la caravana por las calles de la ciudad.

Propio del paso del tiempo, llegó el momento que hace unos años le parecía lejano. Uno de los rostros más conocidos de la obra social provincial ya no estará como cada día detrás del mostrador, para enfrentar los casos que en los últimos años, no solo eran simples trámites, debido a la situación por todos conocida.

Pero más allá de ese detalle no menor, en esta oportunidad, y dado este tramo de la recta final como empleada del Estado de la provincia de Buenos Aires, eso es parte del recuerdo, lo que viene es la vida libre de horarios laborales, y con todo por disfrutar.