Una familia protagonizó vuelco en la R33 en General Villegas

Esta tarde a las 14:30 horas, se produjo el vuelco de un automóvil Renault Sandero, en el kilómetro 437 de la R33, frente al cementerio parque.

En el vehículo viajaba una familia de Rosario, dos mayores y dos menores de edad, quienes no sufrieron heridas de gravedad.

El hecho se produjo cuando el conductor mordió la banquina, y en un intento por enderezar el vehículo pierde el control por completo, volcando sobre la cinta asfáltica.

En el lugar trabajó el SAME, personal de bomberos, y Policía Comunal y Vial.

El tránsito permaneció interrumpido por unos 20 minutos, luego continuó asistido hasta el retiro de la unidad.