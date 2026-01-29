COLUMNA DE OPINIÓN: 24 preguntas sobre la provincia de Buenos Aires (por Luis Gotte *)

1. ¿Por qué, siendo la provincia más rica, productiva y estratégica de la Argentina, concentra los mayores índices de pobreza, informalidad y desigualdad social?

2. ¿Por qué, teniendo dirigentes, cuadros técnicos e intelectuales bonaerenses, elegimos -o aceptamos- conducciones políticas porteñas que desconocen el territorio provincial?

3. ¿Por qué, disponiendo de uno de los territorios más extensos y fértiles del continente, amontonamos a millones de bonaerenses en el Conurbano, mientras el interior se vacía?

4. ¿Por qué el debate público bonaerense gira alrededor de la rosca política, la coyuntura electoral y la disputa de cargos, y no alrededor de la producción, el arraigo y el desarrollo regional?

5. ¿Por qué la Provincia sigue regida por más de 2.200 decretos de origen militar, mientras se declama un discurso permanente de defensa de la democracia?

6. ¿Por qué la administración municipal bonaerense continúa organizada bajo un decreto-ley militar 6769 de 1958, pensado para controlar intendentes y no para fortalecer autonomías locales?

7. ¿Por qué la Ley Electoral bonaerense 5109, que es de 1936, cuando la Provincia tenía apenas 4.280.000 habitantes, y no ha sido reformada estructuralmente pese a multiplicar su población?

8. ¿Por qué la Ley de Coparticipación Bonaerense castiga al intendente que produce y administra, en lugar de premiar eficiencia, planificación y desarrollo local?

9. ¿Por qué el sistema educativo provincial no está orientado al conocimiento del territorio, a la producción regional, al arraigo y a las economías locales?

10. ¿Por qué la Provincia no discute seriamente una planificación territorial que integre suelo, agua, producción, vivienda y transporte?

11. ¿Por qué Buenos Ayres carece de una política hídrica integral, pese a sufrir inundaciones, sequías, contaminación de acuíferos y falta de agua potable?

12. ¿Por qué el interior productivo, que genera divisas, alimentos y trabajo, no tiene poder político proporcional a su aporte real a la economía provincial y nacional?

13. ¿Por qué se sigue gobernando la Provincia desde una lógica centralista y metropolitana, ignorando la diversidad regional bonaerense?

14. ¿Por qué no se discute una reforma institucional profunda que equilibre representación poblacional con representación territorial?

15. ¿Por qué se naturaliza que millones de bonaerenses vivan lejos del trabajo, del transporte digno y de los servicios básicos, como si fuera un fenómeno inevitable?

16. ¿Por qué la Provincia no utiliza de manera estratégica su tierra pública y parafiscal para repoblar pueblos, generar producción y garantizar arraigo?

17. ¿Por qué cada crisis se responde con parches fiscales o asistenciales, y no con un proyecto de desarrollo bonaerense de largo plazo?

18. ¿Por qué discutimos permanentemente cómo administrar la pobreza, pero nunca cómo organizar la riqueza bonaerense en favor del bien común?

19. ¿Por qué los intendentes y legisladores bonaerenses guardan silencio frente a los problemas estructurales de la Provincia, aun cuando conocen sus consecuencias territoriales, productivas y sociales?

20. ¿Por qué una de las provincias más extensas y productivas del país carece de un sistema ferroviario integral, pese a haber sido históricamente vertebrada por el tren?

21. ¿Por qué no promovemos un modelo de granjas familiares, PyMes productivas y arraigo rural, y en cambio naturalizamos una creciente concentración de la tierra en pocas manos?

22. ¿Por qué existen más de 600 pueblos bonaerenses en situación de abandono, retroceso demográfico o virtual desaparición, sin que ello forme parte de la agenda política central?

23. ¿Por qué permitimos que se deteriore y desaparezca nuestra capacidad industrial, manufacturera y tecnológica, resignándonos al rol de proveedores primarios?

24. ¿Por qué seguimos creyendo que alguien vendrá a sacarnos de este laberinto sin realizar ninguna reforma estructural, sin proyecto, sin estrategia y sin una concepción bonaerense del desarrollo?

(*) Luis Gotte (Mar del Plata)

Coautor de Buenos Ayres Humana I: la hora de tu comunidad (Ed. Fabro, 2022); Buenos Ayres Humana II: la hora de tus intendentes (Ed. Fabro, 2024); y en preparación: Buenos Ayres Humana III: La Revolución Bonaerense del Siglo XXI, las Cartas Orgánicas municipales; y, Buenos Ayres Humana IV: Junín, capital de los bonaerenses.