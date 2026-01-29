La revolución de Chevrolet llegó a La Pampa y Buenos Aires: Milenaria S.A. ya comercializa la nueva Captiva Híbrida y el Spark 100% eléctrico

El concesionario oficial se suma a la estrategia de electromovilidad de Chevrolet, presentando la nueva Captiva PHEV con más de 1.000 km de autonomía y el innovador Spark EUV completamente eléctrico.

En el marco del centenario de Chevrolet en Argentina, la marca ha dado un paso firme hacia el futuro de la movilidad sustentable. Milenaria S.A. anuncia que ya tiene disponible para la venta los dos modelos más disruptivos de la marca: la nueva Captiva PHEV (Híbrida Enchufable) y el Spark EUV 100% eléctrico.

Captiva PHEV, lo mejor de dos mundos

La nueva Captiva PHEV 2026 llega como el primer modelo con tecnología Plug-in Hybrid de Chevrolet en el país. Este SUV se destaca por ofrecer una autonomía combinada superior a los 1.000 kilómetros, lo que lo convierte en una de las opciones más eficientes del mercado para quienes buscan versatilidad tanto en la ciudad como en viajes largos.

Bajo el capó, combina un motor naftero de 1.5 L con un sistema eléctrico de 20.5 kWh, entregando una potencia combinada de 204 CV y un torque de 310 Nm. Además, su diseño no pasa desapercibido: cuenta con faros LED, llantas de aleación de 18” y un interior premium con techo solar panorámico y una pantalla táctil de 15,6”.

Seguridad y Beneficios

En materia de seguridad, la Captiva PHEV incluye de serie 6 airbags y el sistema Chevrolet Intelligent Driving, que ofrece asistencias avanzadas como frenado autónomo de emergencia y alerta de colisión frontal.

Spark EUV, potencia 100% eléctrica

Acompañando esta propuesta, Milenaria S.A. también presenta el Chevrolet Spark EUV, el primer vehículo totalmente eléctrico de la marca en Argentina. Este modelo representa la visión de movilidad «triple cero» de Chevrolet y está diseñado para aquellos usuarios que desean eliminar por completo el uso de combustibles fósiles, ofreciendo una conducción tecnológica y silenciosa.

Con la llegada de estos modelos a Milenaria S.A., la electromovilidad deja de ser una promesa para convertirse en una realidad accesible para los conductores argentinos que buscan tecnología, ahorro y respeto por el medio ambiente.

Contacto y Sucursales

Los interesados en conocer el futuro de la movilidad pueden acercarse a las sucursales de Milenaria S.A. en:

General Pico: Ruta 1 N°795 y Av. San Martin.

Santa Rosa: Av. Argentino Valle N°706.

General Villegas: Mitre N°352.

Lincoln: Ruta Pcial 50, Rotonda Acceso.

Para más información o consultas personalizadas, pueden comunicarse al teléfono 2302-210959.