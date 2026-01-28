General Villegas: la cooperadora entregó la moto, premio de su rifa correspondiente a diciembre

Este miércoles se realizó la entrega del premio correspondiente al sorteo mensual del mes de diciembre de la rifa del ente.

Christian Klein, de General Villegas, fue el ganador con el número 0856 y se llevó una moto 110 cc.

Desde la cooperadora agradecieron particularmente al ganador, haciéndolo extensivo al resto de la comunidad que sigue acompañando las iniciativas y propuestas que tienen por objeto una mejor calidad en la salud de todo el distrito.