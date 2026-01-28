River Plate hará pretemporada en el club Atlético de General Villegas con una de sus categorías

Desde el 1 al 8 de febrero el club Atlético Villegas recibirá en sus instalaciones a la categoría 2011 de River Plate, integrantes de la 8° y 9° de AFA.

La delegación visitante estará integrada por 95 personas, 75 jugadores y 20 profesores, uno de ellos es Marcelo Burzac, ex River, quien jugó en el 2022 en Atlético.

Cada año River Plate selecciona un lugar que se adecue por sus instalaciones para esta actividad; el vínculo que quedó con Burzac, y las características de la infraestructura de la institución local, permiten esta experiencia.

Los visitantes entrenaran en la Ciudad Deportiva, La Barra y en un gimnasio.

El sábado 7 de febrero a las 19 horas se hará un partido en el estadio «Raúl Malbrán» entre los jugadores de River y jugadores de la categoría 2011 de la Liga de Fútbol de General Villegas. Eugenio Leporati adelantó que Atlético convocará a representantes de todos los clubes a integrar una especie de selección villeguense para esta ocasión.