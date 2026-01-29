Los barrios El Ciclón y El Molino conformarán una comisión cuyo fin principal es fortalecer la organización vecinal

Vecinos autoconvocados de los barrios El Ciclón y El Molino de General Villegas a todas las personas que habitan ese sector de la ciudad cabecera para participar de la asamblea extraordinaria que se llevará a cabo el día sábado 31 de enero a las 19 horas en la intersección de las calles Lisandro de La Torre y Mar Chiquita.

El objetivo es constituir formalmente la comisión vecinal para que represente los intereses comunitarios y fortalezca la organización barrial.

La nueva comisión que surgirá de la votación y por mayoría, tendrá una vigencia de dos años.

También será seleccionado un nombre para que identifique a la comisión, el que surgirá del mismo modo que sus autoridades.

El barrio contó años atrás, unos quince, con una comisión que se fue desintegrando quedando como único referente Darío Olaizola, un empleado municipal que se encarga de la organización de los diferentes eventos deportivos y culturales que allí han tenido lugar, como campeonato interbarriales para chicos, festejos por el Día del Niño, entre otros, al que acompaña un grupo. A su vez Olaizola es quien mantiene el vínculo con los medios de comunicación, y a quien acude la mayoría cuando tiene una necesidad personal que no es capaz de resolver por sus propios medios, o alguna inquietud barrial.

En su caso se presentará para asumir formalmente como presidente, aunque instó a que quien o quienes deseen hacer lo propio serán tenidos en cuenta y contarán con las mismas posibilidades.